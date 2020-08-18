Нелегальные брянские банкиры заработали 600 миллионов рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области задержали семерых человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, они заработали больше 600 миллионов рублей.

- Фигуранты, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств, - говорят в пресс-службе МВД России. - Теневые банкиры с каждой транзакции взимали комиссию не меньше 12 процентов.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между счетами одной подконтрольной организации. Счета были открыты в различных банках Брянской области. В назначении платежа указывали информацию о несуществующих договорах. Платежные поручения предоставляли в финансово-кредитные организации для списания и перевода денег на расчетные счета юридических лиц.

- Оперативники провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Изъяли компьютеры, мобильные телефоны, блокноты с черновиками, финансовые документы, которые будут использовать в качестве доказательств.

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