В Брянской области отремонтировали два километра дороги на подъезде к Новозыбкову

Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской области.

В Брянской области отремонтировали два с лишним километра дороги на подъезде к Новозыбкову. Подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Он выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Оно остается стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги, сообщают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

На дороге появились тротуары, которых здесь раньше не было. Дорожники заканчивают работы на них. На подъезде к Новозыбкову устроили недостающее освещение, установили остановки, сделали водопропускные трубы.

Общая протяженность ремонта - 2 километра 250 метров. Отремонтированная дорога будет находится на пятилетней гарантии у подрядчика.

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