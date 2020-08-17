Самый дешевый бензин в округе - в Калужской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянская область заняла 69-е место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения. Исследование провели специалисты агентства "РИА Рейтинг". Житель Брянской области на среднюю зарплату может позволить себе 622 литра бензина марки АИ-92 в месяц.

На конец июля литр 92-го в регионе стоил 42,81 рубля. С начала 2020 года топливо подорожало на 2,3 процента.

Кстати, наши соседи в основном находятся в похожей ситуации. Хуже положение в Орловской области. Она заняла 71-е место в рейтинге. Ее житель на среднюю зарплату может купить только 618 литров топлива. Смоленская и Курская области находятся выше Брянской в списке - на 64-м и 53-м местах соответственно.

Сильно выделяется на этом фоне Калужская область. Она заняла 26-е место среди 85 регионов. На среднюю калужскую зарплату можно купить в месяц 874 литров 92-го. Да и бензин у соседей дешевле - 41,86 рубля.

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