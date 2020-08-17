Фото: пресс-служба музея-заповедника Федора Тютчева "Овстуг".

В брянском Овстуге наградили лауреатов литературной премии "Мыслящий тростник". Торжественная церемония прошла в воскресенье, 16 августа, в музее-заповеднике Федора Тютчева.

Конкурс проводят восьмой год подряд. На него прислали 363 заявки. Среди них авторы, пишущие на русском языке, из Болгарии, Армении, Белоруссии, Украины, Молдовы, Казахстана, Грузии, Португалии, Израиля, Великобритании и Канады. Победителей традиционно выбирали в двух номинациях «Философское стихотворение» и «Философское эссе».

Победителем в номинации «Философское стихотворение» был признан Андрей Шацков из Москвы за стихи из книги «Лебеди Тютчева./Триптих/». Он получил гран-при конкурса - хрустальную статуэтку, изображающую главную геральдическую фигуру фамильного герба Федора Тютчева – крылатый жезл в короне. Главный приз изготовили для конкурса мастера-хрустальщики из брянского города Дятьково, сообщают в пресс-службе музея-заповедника.

Второе место занял Владимир Сорочкин из Брянска, глава брянского отделения Союза писателей России. Премию ему вручили за подборку стихов, присланную на конкурс. Третье место досталось Александру Орлову за подборку стихов «Кимера».

Победителем в номинации «Философское эссе» был признан Александр Казинцев из Москвы, заместитель главного редактора журнала «Наш современник». На конкурс он представил эссе «Несвоевременный Катенин». Победителю вручили хрустальную статуэтку. Второе место - у Елены Крюковой из Нижнего Новгорода за эссе «Созвездие Лебедя (Венок Федору Тютчеву)». Третье заняла Марианна Дударева за эссе «Апофатический Тютчев или «Лебеди Андрея Шацкова (о космической природе стиха)».

Почетными гостями стали народный артист России Николай Бурляев и артистка театра и кино Инга Шатова. Они в 2003 году снимались в историческом фильме «Любовь и правда Федора Тютчева». Съемки проходили в Овстуге.

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