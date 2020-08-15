Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 августа 2020 года

С 15 августа распахнут свои двери кинотеатры, дома культуры, читальные залы библиотек, театры. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 15 августа коронавирусом заболели 34 человека. От болезни вылечились 20 пациентов, новых смертей не зафиксировали. За сутки провели 1315 тестов на коронавирус.

В целом с начала заболевания в регионе COVID-19 выявили у 7773 человек. С болезнью справились 6330 жителей области. От инфекции скончались 35 пациентов.

За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (15), в Брянском (5) и Комаричском (4) районах. По два случая инфицирования обнаружили в Жуковском и Климовском районах. По одному заболевшему нашли в Фокино, в Трубчевском, Выгоничском, Клетнянском, Дубровском районах. Также зарегистрирован один иногородний заболевший.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

С 15 августа жители и гости Брянской области могут посещать не только летние веранды, но и залы ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания. Все сотрудники общепита должны пройти тестирование на коронавирус.

С 15 августа распахнут свои двери кинотеатры, дома культуры, читальные залы библиотек, театры. Загруженность всех общественных помещений не должна превышать 50 процентов.

Сохраняется обязательным ношение масок в общественном транспорте, торговых точках и местах массового скопления людей. За нарушение масочного режима могут выписать штраф.

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