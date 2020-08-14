Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 августа 2020 года

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (15), в Брянском (5) и Комаричском (4) районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 34 человека, выздоровели 20 инфицированных, новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала эпидемии в регионе у 7773 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6330 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (15), в Брянском (5) и Комаричском (4) районах. По два случая инфицирования обнаружили в Жуковском и Климовском районах. По одному заболевшему нашли в Фокино, в Трубчевском, Выгоничском, Клетнянском, Дубровском районах. Также зарегистрирован один иногородний заболевший.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3301 (+15)

— Брянский район – 603 (+5)

— Дятьковский район – 421

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 243

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 177 (+2)

— Стародубский район – 155

— Фокино – 163 (+1)

— Трубчевский район – 155 (+1)

— Клинцы – 148

— Климовский район – 145 (+2)

— Почепский район – 140

— Выгоничский район – 128 (+1)

— Мглинский район – 122

— Клетнянский район – 101 (+1)

— Дубровский район – 98 (+1)

— Навлинский район – 95

— Брасовский район – 90

— Комаричский район – 86 (+4)

— Суражский район – 73

— Суземский район – 67

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 43

— Севский район – 38

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17 (+1).

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