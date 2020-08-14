Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 августа 2020 года

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (15), в Брянском (5) и Комаричском (4) районах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 34 человека, выздоровели 20 инфицированных, новых смертей не зафиксировали.
В целом с начала эпидемии в регионе у 7773 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6330 жителей Брянской области, скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (15), в Брянском (5) и Комаричском (4) районах. По два случая инфицирования обнаружили в Жуковском и Климовском районах. По одному заболевшему нашли в Фокино, в Трубчевском, Выгоничском, Клетнянском, Дубровском районах. Также зарегистрирован один иногородний заболевший.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3301 (+15)
— Брянский район – 603 (+5)
— Дятьковский район – 421
— Карачевский район – 302
— Унечский район – 273
— Сельцо – 243
— Погарский район – 188
— Новозыбков – 188
— Жуковский район – 177 (+2)
— Стародубский район – 155
— Фокино – 163 (+1)
— Трубчевский район – 155 (+1)
— Клинцы – 148
— Климовский район – 145 (+2)
— Почепский район – 140
— Выгоничский район – 128 (+1)
— Мглинский район – 122
— Клетнянский район – 101 (+1)
— Дубровский район – 98 (+1)
— Навлинский район – 95
— Брасовский район – 90
— Комаричский район – 86 (+4)
— Суражский район – 73
— Суземский район – 67
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 56
— Клинцовский район – 47
— Жирятинский район – 43
— Севский район – 38
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 17 (+1).
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