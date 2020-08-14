Выборы в Брянской области: есть ли выбор?

Через месяц, 13 сентября, жители Брянской области выберут главу региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

Через месяц, 13 сентября, жители Брянской области выберут главу региона. На пост губернатора претендуют пять кандидатов, в том числе действующий руководитель области Александр Богомаз. Он идет на выборы от партии власти «Единая Россия».

По информации избиркома, в предвыборной гонке также примут участие представители еще четырех партий. От «Справедливой России» заявлен Сергей Курденко. Это достаточно узнаваемая персона в региональной политической жизни. Был депутатом брянского городского совета, одно время даже занимал пост заместителя председателя горсовета. В настоящее время – депутат областной думы.

Еще один известный брянский политик Андрей Архицикий выдвинут партией КПРФ. Долгие годы был вторым человеком в региональном отделении компартии. Сейчас – первый секретарь брянской партийной ячейки. Был депутатом брянского горсовета, теперь депутат облдумы.

Самый молодой кандидат – Дмитрий Корнилов – идет на выборы от партии «Гражданская платформа». В настоящее время является депутатом брянского городского совета. Еще один претендент на губернаторский пост – Сергей Чернышов – баллотируется от «Казачьей партии России». Он получил известность в 2015 году, когда стал победителем областного конкурса «Учитель года».

Очевидно, что наиболее сильным претендентом на губернаторский пост остается действующий глава региона. Остальные кандидаты вряд ли смогут составить ему серьезную конкуренцию.

Но окончательное решение, как водится, будет за жителями Брянской области. Напомним, сейчас в России отсутствует минимальный порог явки на выборы. Поэтому чем больше людей придут на избирательные участки, тем понятнее станут реальные политические предпочтения жителей региона.

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