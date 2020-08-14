В Брянской области купили 49 единиц техники под программу "Чистая вода"

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области для реализации программы "Чистая вода" закупили 49 единиц техники. Это экскаваторы-погрузчики, аварийно-восстановительные машины и другая специализированная техника для предприятий ЖКХ, написал брянский губернатор на странице в соцсети.

В прошлом году на технику выделили 159,4 миллиона рублей из областного бюджета.

За пять лет до 2019 года чистой водой обеспечили 97 тысяч брянцев. Для этого построили и реконструировали 82 объекта: 38 скважин, 25 насосных станций, 22 водонапорных башни, 95,6 километра водопроводных сетей.

С 2019-й по 2024 годы предусмотрены работы на 169 объектах водоснабжения. По программе выделят за пять лет 1,8 миллиарда рублей.

Кстати, на следующий год в Брянске запланировали ремонт Бордовичского водозабора и 15 артезианских скважин. Кроме того, прорабатывают вопрос о реконструкции очистных сооружений в Фокинском районе Брянска.

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