В Брянске показали образцы новых автобусов и троллейбусов

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске в пятницу, 14 августа, на площади Ленина прошла презентация новых образцов общественного транспорта. Представителям муниципальных и частный транспортных перевозчиков показали, что выпускают на российских заводах.

На выставке можно было увидеть модели автобусов ПАЗ-320405 Вектор газовый, ПАЗ-320415 Вектор с пандусом для инвалидов, ГАЗ-A68R52 и троллейбус "Авангард" вологодского завода "Транс-Альфа", сообщают в группе "Брянский автобус".

Фото: "Брянский автобус".

Технику могут закупить для нужд города.

Пользователи отметили, что маршрутное такси с пандусом для инвалидов не подходит для наших дорог. Клиренс у него слишком маленький, тяжело будет передвигаться на машине зимой.

Фото: "Брянский автобус".

Представленный на презентации троллейбус также подходит для маломобильных пассажиров.

Напомним, за два года в Брянске полностью обновили автобусный парк. И за шесть лет город не получил ни одного нового троллейбуса.

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