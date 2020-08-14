Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 22 августа откроются ярмарки выходного дня. Соответствующий приказ 11 августа подписали в управлении потребительского рынка Брянской области. Торговые площадки проработают до 7 ноября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На ярмарках будет продаваться сельскохозяйственная продукция и продукция перерабатывающих предприятий области. Они будут работать каждую неделю по субботам.

В Брянске продажу организуют на четырех площадках. В Советском районе - на территории, прилегающей к гипермаркету "Линия" у дома №2 на улице Брянского Фронта. В Володарском районе - на территории у стадиона имени Брянских партизан, в Бежицком районе - на площади перед ДК Медведева, в Фокинском - на площадке между домами № 5 и № 14 по ул. Богдана Хмельницкого.

Все продавцы на ярмарках должны быть в масках и перчатках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».