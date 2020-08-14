Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 августа 2020 года: снимаем последние ограничения

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области накануне приняли решение снять последние ограничения из-за коронавируса. С 15 августа открываются рестораны, кафе, кинотеатры, театры, читальные залы библиотек, дома культуры. Заполнены они могут быть только наполовину. А работники обязаны сдать тест на коронавирус.

С 24 августа обещают открыть все детские сады.

Брянским школьникам разрешили не носить маски на занятиях. Школы распахнут свои двери для учеников 1 сентября. Учебный год начнется с традиционных линеек. В школу в этом году пойдет около 13 тысяч первоклассников.

В регионе сохраняется масочный режим. Средства защиты нужно носить в магазинах и транспорте, а также везде, где есть большое скопление людей.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 32 брянцев. Общее число заболевших 7739 человек. Выздоровели из них 6310 пациентов.

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