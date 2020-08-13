Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 августа 2020 года

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека, выздоровели 17 инфицированных, новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала эпидемии в регионе у 7739 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6310 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (12) и в Брянском районе (6). По два случая инфицирования обнаружили в Жуковском и Трубчевском районах. По одному заболевшему нашли в Сельцо, Фокино, Новозыбкове, в Дятьковском, Стародубском, Почепском, Дубровском, Комаричском, Суземском и Рогнеденском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3286 (+12)

— Брянский район – 598 (+6)

— Дятьковский район – 421 (+1)

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 243 (+1)

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188 (+1)

— Жуковский район – 175 (+2)

— Стародубский район – 155 (+1)

— Фокино – 162 (+1)

— Трубчевский район – 154 (+2)

— Клинцы – 148

— Климовский район – 143

— Почепский район – 140 (+1)

— Выгоничский район – 127

— Мглинский район – 122

— Клетнянский район – 100

— Дубровский район – 97 (+1)

— Навлинский район – 95

— Брасовский район – 90

— Комаричский район – 82 (+1)

— Суражский район – 73

— Суземский район – 67 (+1)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 43

— Севский район – 38

— Рогнединский район – 25 (+1)

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 16.

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