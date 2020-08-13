Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 августа 2020 года

Карта распространения коронавируса в Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека, выздоровели 17 инфицированных, новых смертей не зафиксировали.
В целом с начала эпидемии в регионе у 7739 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6310 жителей Брянской области, скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (12) и в Брянском районе (6). По два случая инфицирования обнаружили в Жуковском и Трубчевском районах. По одному заболевшему нашли в Сельцо, Фокино, Новозыбкове, в Дятьковском, Стародубском, Почепском, Дубровском, Комаричском, Суземском и Рогнеденском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3286 (+12)
— Брянский район – 598 (+6)
— Дятьковский район – 421 (+1)
— Карачевский район – 302
— Унечский район – 273
— Сельцо – 243 (+1)
— Погарский район – 188
— Новозыбков – 188 (+1)
— Жуковский район – 175 (+2)
— Стародубский район – 155 (+1)
— Фокино – 162 (+1)
— Трубчевский район – 154 (+2)
— Клинцы – 148
— Климовский район – 143
— Почепский район – 140 (+1)
— Выгоничский район – 127
— Мглинский район – 122
— Клетнянский район – 100
— Дубровский район – 97 (+1)
— Навлинский район – 95
— Брасовский район – 90
— Комаричский район – 82 (+1)
— Суражский район – 73
— Суземский район – 67 (+1)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 56
— Клинцовский район – 47
— Жирятинский район – 43
— Севский район – 38
— Рогнединский район – 25 (+1)
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 16.
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