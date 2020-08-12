Брянские футболисты одержали долгожданную победу

Фото: группа ФК «Динамо Брянск» в vk.com.

Футболисты «Динамо-Брянск» обыграли команду «Нижний Новгород» со счетом 1:0. Матч прошел 12 августа в Брянске на стадионе «Динамо».

Брянские спортсмены одержали первую победу в футбольной национальной лиге. Долгожданный гол на 52 минуте игры забил нападающий брянского клуба Максим Вотинов.

Напомним, ранее футболисты «Динамо-Брянск» провели две игры с командами «Оренбург» и «Енисей». Оба матча закончились с одинаковым счетом 0:1 в пользу соперников.

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