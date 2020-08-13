Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 августа 2020 года

С 13 августа на Брянщине ожидают снятия всех ограничений. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 13 августа коронавирус выявили у 30 жителей региона. С болезнью справились 23 пациента, новых смертей не зафиксировали. Всего за сутки провели 981 тест на COVID-19.

В целом с начала эпидемии в регионе заболевание диагностировали у 7707 человек, выздоровели 6293 инфицированных. От опасной болезни скончались 35 жителей Брянщины.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (16), в Брянском (3) и Дятьковском (2) районах. По одному эпизоду коронавируса выявили в Новозыбкове, Клинцах, Погарском, Клетнянском, Навлинском, Суземском, Гордеевском, Жирятинском и Севском районах.

Фото: Статистика Яндекса.

12 августа футбольный матч «Динамо-Брянск» - «Нижний Новгород» прошел при 10-процентной наполняемости брянского стадиона. Такие ограничения ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

С 13 августа на Брянщине ожидают снятия всех ограничений. К полноценной работе смогут приступить рестораны, кафе, учреждения образования и другие организации. При этом соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей сохранится.

В настоящее время в области ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась. Большая часть больниц вернулась к обычному режиму.

Коронавирусных пациентов лечат лишь в нескольких клиниках. Однако в регионе сохраняется возможность восстановления в течение одного-двух дней работы всей системы по борьбе с опасной инфекцией.

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