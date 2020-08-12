Игорь Маковский: сотни школьников из разных регионов стали участниками онлайн-занятий по электробезопасности, организованных «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: ПАО «Россети».

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в летние месяцы продолжают в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) работу по профилактике детского электротравматизма. Она проводится активно, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию. Большинство мероприятий с начала лета были организованы в дистанционном режиме. Чтобы они проходили максимально эффективно и интересно, энергетики стараются использовать оригинальные форматы. Участниками занятий уже стали сотни школьников из разных регионов страны.

В филиале «Россети Центр Ярэнерго» запустили летний дистанционный курс по электробезопасности для детей и взрослых. Первый онлайн-урок состоялся на платформе zoom для учеников школы программирования «Coddy», которая работает в период каникул в Музее занимательных наук в Ярославле. В нем приняли участие более 70 ребят. Энергетики рассказали им о правилах поведения вблизи энергообъектов и познакомили с предупреждающими об опасности знаками и плакатами. Сотрудники Музея Эйнштейна провели для них занимательные опыты и эксперименты с электричеством при помощи специального безопасного оборудования. В завершении онлайн-встречи будущие программисты получили творческое задание – разработать совместно с преподавателями им предстоит разработать компьютерные игры, квесты, викторины, с помощью которых можно будет совершенствовать свои знания по безопасному обращению с электричеством. Новая встреча для определения победителей запланирована в августе.

Участниками второго онлайн-занятия дистанционного курса стали более 60 специалистов территориальных комиссий и отделов по делам несовершеннолетних, представителей УМВД России по Ярославской области в рамках областного методического совета в Правительстве региона. До конца лета специалисты «Ярэнерго» планируют организовать еще ряд мероприятий в рамках курса.

Работники «Россети Центр Костромаэнерго» совместно с представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области и волонтерами Костромского госуниверситета провели онлайн-акцию «Безопасное лето», участниками которой стали более 250 воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Костромы и Костромского района. Ребятам продемонстрировали мультфильмы и обучающие видеоролики на тему безопасности в летний период.

Работники «Липецкэнерго» в начале каникул организовали онлайн-праздник «Электричество – ваш друг» для ребят в возрасте от 3-х до 10 и от 11 до 16 лет, который собрал порядка 300 участников. Дети и подростки поучаствовали в веселых энерговикторинах и разгадывании ребусов, посмотрели онлайн-урок «Как помочь Гоше», и видеоконцерт детских стихов и песен.

«Специалисты «Удмуртэнерго» в июле провели онлайн-занятия для детей, отдыхающих в городских летних лагерях. А участниками дистанционного урока по электробезопасности, организованного «Мариэнерго», стали дети работников предприятия. Аналогичные мероприятия прошли и в других регионах деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». «Воспитание у подрастающего поколения культуры безопасного обращения с электричеством – актуальнейшая задача. Этим следует заниматься постоянно, невзирая ни на какие форс-мажоры и внешние обстоятельства. Наши сотрудники ведут эту работу в непрерывном режиме круглый год, используя для достижения максимального эффекта творческий подход, креатив и наиболее интересные и понятные ребятам форматы и методики», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Ряд интересных мероприятий энергетики готовятся провести в августе. «Липецкэнерго» планирует запустить в середине месяца сайт с квизами по электробезопасности и истории электричества к 100-летию ГОЭЛРО. Школьникам и студентам после изучений размещенной на сайте информации будет предложено пройти онлайн-игру, в рамках которой им предстоит решить проблемные ситуации по теме электротравматизма.

В «Брянскэнерго» в связи с открытием в регионе 1 смены пришкольных оздоровительных лагерей объявлен декадник по детской электробезопасности, а рамках которого энергетики проведут около 50 тематических занятий в школах всех районов Брянской области. Первые такие уроки уже прошли в МБОУ «Школа № 28» и МАОУ «Гимназия №1» города Брянска. Их участниками стали около двухсот ребят в возрасте от 6 до 14 лет.