Игорь Маковский: «Россети Центр» подтвердила соответствие корпоративной системы экологического менеджмента передовым международным стандартам

Фото: ПАО «Россети».

«Россети Центр» получила сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Документ был выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по результатам проверки управленческой и производственной деятельности компании, проведенной в июне независимыми аудиторами.

Как было отмечено по итогам аудита, персонал «Россети Центр» продемонстрировал высокую компетентность, вовлеченность в систему экологического менеджмента, ответственный подход к вопросам сохранения природного богатства, стремление до минимума снизить негативное влияние на окружающую среду, активно осуществлять поиск и внедрение новых природоохранных технологий.

Сертификация системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандартов серии ISO 14001 является одним из добровольных механизмов экологической ответственности, реализуемых компанией «Россети».

Фото: ПАО «Россети».

«Россети Центр» уделяет приоритетное внимание вопросам охраны окружающей среды. Компания рассматривает эту деятельность как неотъемлемую часть своей повседневной работы, в полной мере осознавая необходимость поддержания экологического равновесия, обеспечения экологически устойчивого социально-экономического развития общества.

Как отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский, в компании разработана и действует программа по обеспечению экологической безопасности. Осуществляется регулярный производственный экологический контроль за выполнением требований природоохранного законодательства РФ. Сотрудники филиалов компании проходят обучение по системе экологического менеджмента. Во всех филиалах проводятся экологические аудиты, целью которых является предупреждение и своевременное устранение несоответствий требованиям природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических нормативов. Ежегодно устанавливаются и выполняются целевые экологические показатели.

Решением Совета директоров «Россети Центр» присоединилась к реализации Экологической политики электросетевого комплекса, цель которой - последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, сокращения образования отходов производства и потребления.