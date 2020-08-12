Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 августа 2020 года

Фото: Статистика Яндекса.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 30 человек, выздоровели 23 инфицированных, новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала эпидемии в регионе у 7707 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6293 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (16), в Брянском (3) и Дятьковском (2) районах. По одному эпизоду коронавируса выявили в Новозыбкове, Клинцах, Погарском, Клетнянском, Навлинском, Суземском, Гордеевском, Жирятинском и Севском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3274 (+16)

— Брянский район – 592 (+3)

— Дятьковский район – 420 (+2)

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 242

— Погарский район – 188 (+1)

— Новозыбков – 187 (+1)

— Жуковский район – 173

— Стародубский район – 154

— Фокино – 161

— Трубчевский район – 152

— Клинцы – 148 (+1)

— Климовский район – 143

— Почепский район – 139

— Выгоничский район – 127

— Мглинский район – 122

— Клетнянский район – 100 (+1)

— Дубровский район – 96

— Навлинский район – 95 (+1)

— Брасовский район – 90

— Комаричский район – 81

— Суражский район – 73

— Суземский район – 66 (+1)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56 (+1)

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 43 (+1)

— Севский район – 38 (+1)

— Рогнединский район – 24

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 16.

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