Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 августа 2020 года

Фото: Статистика Яндекса.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 30 человек, выздоровели 23 инфицированных, новых смертей не зафиксировали.
В целом с начала эпидемии в регионе у 7707 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6293 жителей Брянской области, скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (16), в Брянском (3) и Дятьковском (2) районах. По одному эпизоду коронавируса выявили в Новозыбкове, Клинцах, Погарском, Клетнянском, Навлинском, Суземском, Гордеевском, Жирятинском и Севском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3274 (+16)
— Брянский район – 592 (+3)
— Дятьковский район – 420 (+2)
— Карачевский район – 302
— Унечский район – 273
— Сельцо – 242
— Погарский район – 188 (+1)
— Новозыбков – 187 (+1)
— Жуковский район – 173
— Стародубский район – 154
— Фокино – 161
— Трубчевский район – 152
— Клинцы – 148 (+1)
— Климовский район – 143
— Почепский район – 139
— Выгоничский район – 127
— Мглинский район – 122
— Клетнянский район – 100 (+1)
— Дубровский район – 96
— Навлинский район – 95 (+1)
— Брасовский район – 90
— Комаричский район – 81
— Суражский район – 73
— Суземский район – 66 (+1)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 56 (+1)
— Клинцовский район – 47
— Жирятинский район – 43 (+1)
— Севский район – 38 (+1)
— Рогнединский район – 24
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 16.
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