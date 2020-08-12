Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 августа 2020 года: в регионе готовятся снять очередные ограничения

В Брянске уже решили провести традиционные линейки на 1 сентября. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области за последние сутки коронавирусом заболели 27 человек. Накануне ни один пациент не выздоровел от инфекции. Возможно, такие цифры связаны с небольшим количеством тестов, которые выполнили. За 24 часа произвели только 200 исследований.

Брянская область с 13 августа готовится снять очередные ограничения, введенные из-за коронавируса. Должны заработать рестораны и кафе. Но больше всего жители региона ждут полноценного открытия детских садов и других образовательных учреждений.

Если ситуация не ухудшится, дети пойдут на линейки в школы на 1 сентября. Такое решение уже приняли в Брянске.

Власти уверяют, что горячее питание для учеников начальной школы будет бесплатным, как и обещали до коронавируса. А вот на некоторые учебные пособия денег уже не хватает. Эпидемия "высосала" все соки из бюджета.

Родителям младшеклассников одной из школ Брянска уже сообщили, что рабочие тетради им придется покупать за свой счет. Денег в бюджете на них нет. Учебниками ребят обеспечат.

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