Фото: группа «Подслушано. Трубчевск» в vk.com.

В Брянской области из-за обрушения балкона погиб мужчина. Инцидент произошел еще 9 августа в Трубчевске.

С балкона третьего этажа на улице Севской, 12 выпали два человека. Сначала эта информация появилась в социальной сети. Затем ее подтвердили изданию «Брянские известия» в администрации Трубчевского района.

Как рассказали очевидцы, в квартире, из которой выпали люди, часто собирались асоциальные граждане. Шумом и частыми пьянками они постоянно мешали соседям.

В день трагедии они также распивали спиртные напитки. В результате пьяной драки два участника вечеринки вместе с перилами выпали с балкона.

Одного из пострадавших увезли в больницу, где он позднее скончался. Второй мужчина практически не пострадал. Он даже смог сам уйти с места происшествия.

В понедельник, 10 августа, сотрудники управляющей компании осмотрели территорию около дома на Севской, 12, рассказали в информационном агентстве «Брянские известия».

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