Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 августа 2020 года

За минувшие сутки в регионе ни один коронавирусный пациент не выздоровел. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе ни один коронавирусный пациент не выздоровел. Заболели 27 человек, новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала эпидемии в регионе у 7677 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6270 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (19). Два новых случая обнаружили в Брянском районе. По одному эпизоду коронавируса выявили в Фокино, в Жуковском, Трубчевском, Климовском, Комаричском, Рогнединском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3258 (+19)

— Брянский район – 589 (+2)

— Дятьковский район – 418

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 242

— Погарский район – 187

— Новозыбков – 186

— Жуковский район – 173 (+1)

— Стародубский район – 154

— Фокино – 161 (+1)

— Трубчевский район – 152 (+1)

— Клинцы – 147

— Климовский район – 143 (+1)

— Почепский район – 139

— Выгоничский район – 127

— Мглинский район – 122

— Клетнянский район – 99

— Дубровский район – 96

— Навлинский район – 94

— Брасовский район – 90

— Комаричский район – 81 (+1)

— Суражский район – 73

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 37

— Рогнединский район – 24 (+1)

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 16.

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