Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 августа 2020 года

За минувшие сутки в регионе ни один коронавирусный пациент не выздоровел.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе ни один коронавирусный пациент не выздоровел. Заболели 27 человек, новых смертей не зафиксировали.
В целом с начала эпидемии в регионе у 7677 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6270 жителей Брянской области, скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (19). Два новых случая обнаружили в Брянском районе. По одному эпизоду коронавируса выявили в Фокино, в Жуковском, Трубчевском, Климовском, Комаричском, Рогнединском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3258 (+19)
— Брянский район – 589 (+2)
— Дятьковский район – 418
— Карачевский район – 302
— Унечский район – 273
— Сельцо – 242
— Погарский район – 187
— Новозыбков – 186
— Жуковский район – 173 (+1)
— Стародубский район – 154
— Фокино – 161 (+1)
— Трубчевский район – 152 (+1)
— Клинцы – 147
— Климовский район – 143 (+1)
— Почепский район – 139
— Выгоничский район – 127
— Мглинский район – 122
— Клетнянский район – 99
— Дубровский район – 96
— Навлинский район – 94
— Брасовский район – 90
— Комаричский район – 81 (+1)
— Суражский район – 73
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 47
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 37
— Рогнединский район – 24 (+1)
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 16.
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