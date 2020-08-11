Болельщики уже с утра 11 августа атакуют кассы стадиона. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские болельщики выстроились в очередь за билетами на футбольный матч «Динамо-Брянск» – «Нижний Новгород».

Футбольный матч состоится 12 августа в 18.00 в Брянске на стадионе «Динамо». Из-за коронавируса региональный Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны только на 10 процентов.

Болельщики уже с утра 11 августа атакуют кассы стадиона. В интернете также стартовала продажа билетов в онлайн-формате.

Тем, кто не сможет приобрести билеты на игру, рекомендуют следить за матчем по интернету. Чтобы посмотреть игру, надо в поисковой строке системы Яндекс набрать запрос «Яндекс эфир ФНЛ» и выбрать интересующий матч, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, команда Нижнего Новгорода находится на первой строчке турнирной таблицы. Брянская футбольная команда пока что занимает 20 место. Нижегородцы с начала сезона одержали две победы с командами «Томь» и «Иртыш».

«Динамо-Брянск» пока что не радует болельщиков победами. В двух матчах они уступили соперникам из Оренбурга и Красноярска со счетом 1:0.

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