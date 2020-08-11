Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 августа 2020 года

Осенью 2020 года в областном центре масштабные общегородские субботники проводить не будут. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 11 августа зарегистрировали 28 новых заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составило 7650 человек. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (20) и в Почепском районе (3).

За сутки вылечились только пятеро пациентов. В целом число выздоровевших от COVID-19 составило 6270 человек. За 24 часа провели 671 тест на инфекцию. Новых смертей от коронавируса в регионе не зафиксировали.

В Брянске с понедельника, 10 августа, официально открыли кладбища для посещений. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации. На кладбища можно проехать и на личном автомобиле.

Напомним, посещение кладбищ запретили с 10 апреля из-за коронавируса. Они были закрыты на Пасху и Радоницу, когда большинство горожан отправляется на могилы к родственникам.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске линейки на 1 сентября пройдут в традиционном режиме. В областном центре готовятся к очной форме учебного года. Учебные заведения проходят комиссионную проверку.

Осенью 2020 года в областном центре масштабные общегородские субботники проводить не будут. Связано это с эпидемией коронавируса. При этом в мэрии руководителей организаций и предприятий попросили навести порядок около своих учреждений.

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