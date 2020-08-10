В Брянске линейки 1 сентября пройдут в традиционном режиме

В Брянске линейки на 1 сентября пройдут в традиционном режиме. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске линейки на 1 сентября пройдут в традиционном режиме. В областном центре готовятся к очной форме учебного года. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.

На текущей неделе в городе продолжается комиссионная приемка учебных заведений. Ее уже прошли бежицкие школы, сейчас проверяют Володарский район.

Серьезных нареканий не выявлено, небольшие замечания устраняют в рабочем режиме. Ранее уже прошли приемку все дошкольные учреждения города Брянска.

Для безопасности дорожного движения около образовательных учреждений наносят дорожную разметку, модернизируют освещение. В ближайшее время проверят и при необходимости отремонтируют подходы к школам и детским садам.

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