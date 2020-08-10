Брянских школьников будут кормить бесплатно

На Брянщине все школьные пищеблоки отвечают требованиям Роспотребнадзора. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области больше 54 тысяч учеников младших классов с 1 сентября станут получать бесплатное горячее питание. Наш регион один из первых подключился к инициативе президента России. На Брянщине все школьные пищеблоки отвечают требованиям Роспотребнадзора.

Российские регионы в новом учебном году получат федеральную субсидию для полноценного питания младших школьников. В целом в стране на это выделено больше 21 миллиарда рублей. Кормить малышей будут преимущественно продуктами местных производителей.

Программа по организации бесплатного питания для младшеклассников рассчитана на три года. Она стартует с начала учебного года почти в 60 российских регионах, рассказал телеканал «ГТРК-Брянск».

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