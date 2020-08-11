Социальное жилье должны получить дети-сироты, молодые врачи, приехавшие работать в регион, жители, получающие квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Фото: Тимур ХАНОВ

В Брянске построят 16-этажные дома под социальное жилье. Три земельных участка выделили Брянская городская администрация. Они расположены по улице Баумана, 17, 19, улице Ново-Советской, 32, по проспекту Московскому, 31, 33, 35, по улице Урицкого, 116, 118, 120.

- Уже разработали пилотный вариант строительства жилых домов по типовому проекту, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Все расчеты сделаны, есть подрядные организации, готовые приступить к строительству объектов уже через месяц. После проработки вопроса всеми органами власти принято решение о реализации такой программы с учетом внесенных предложений и правовых норм.

Социальное жилье должны получить дети-сироты, молодые врачи, приехавшие работать в регион, жители, получающие квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Муниципалитету не хватает бюджетных денег, чтобы купить социальное жилье всем нуждающимся. Поэтому в области решили разработать инвестиционную программу по строительству социального жилья.

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