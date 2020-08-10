Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новой совет директоров

Фото: ПАО "Ростелеком".
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 7 августа 2020 года в заочной форме, акционеры приняли следующие решения:
1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2019 финансовый год.
2. Утвердили выплату дивидендов по результатам 2019 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока1 за 2019 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:
• по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию;
• по обыкновенным акциям в размере 5 рублей на одну акцию.
По состоянию на 21 августа 2020 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год.
3. Избрали следующий состав совета директоров и ревизионной комиссии.
Совет директоров:
1. Дмитриев Кирилл Александрович;
2. Златопольский Антон Андреевич;
3. Иванов Сергей Борисович;
4. Иванченко Алексей Александрович;
5. Костин Андрей Леонидович;
6. Осеевский Михаил Эдуардович;
7. Семенов Вадим Викторович;
8. Устинов Антон Алексеевич;
9. Чернышенко Дмитрий Николаевич;
10. Шмелева Елена Владимировна;
11. Яковицкий Алексей Андреевич.
Ревизионная комиссия:
1. Беликов Игорь Вячеславович;
2. Бучнев Павел Владимирович;
3. Веремьянина Валентина Федоровна;
4. Дмитриев Антон Павлович;
5. Канцуров Андрей Николаевич;
6. Краснов Михаил Петрович;
7. Чижикова Анна Викторовна.
Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, выбрали в качестве аудитора ООО «Эрнст энд Янг», утвердили распределение нераспределённой прибыли прошлых лет и убытков отчетного периода, а также проголосовали за новую редакцию Устава.