Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новой совет директоров

Фото: ПАО "Ростелеком".

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 7 августа 2020 года в заочной форме, акционеры приняли следующие решения:

1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2019 финансовый год.

2. Утвердили выплату дивидендов по результатам 2019 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока1 за 2019 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

• по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию;

• по обыкновенным акциям в размере 5 рублей на одну акцию.

По состоянию на 21 августа 2020 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год.

3. Избрали следующий состав совета директоров и ревизионной комиссии.

Совет директоров:

1. Дмитриев Кирилл Александрович;

2. Златопольский Антон Андреевич;

3. Иванов Сергей Борисович;

4. Иванченко Алексей Александрович;

5. Костин Андрей Леонидович;

6. Осеевский Михаил Эдуардович;

7. Семенов Вадим Викторович;

8. Устинов Антон Алексеевич;

9. Чернышенко Дмитрий Николаевич;

10. Шмелева Елена Владимировна;

11. Яковицкий Алексей Андреевич.

Ревизионная комиссия:

1. Беликов Игорь Вячеславович;

2. Бучнев Павел Владимирович;

3. Веремьянина Валентина Федоровна;

4. Дмитриев Антон Павлович;

5. Канцуров Андрей Николаевич;

6. Краснов Михаил Петрович;

7. Чижикова Анна Викторовна.

Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, выбрали в качестве аудитора ООО «Эрнст энд Янг», утвердили распределение нераспределённой прибыли прошлых лет и убытков отчетного периода, а также проголосовали за новую редакцию Устава.