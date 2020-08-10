Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 августа 2020 года

Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 28 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7650 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у пятерых жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (20), а также в Почепском районе (3).
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3239 (+20)
— Брянский район – 587 (+1)
— Дятьковский район – 418 (+1)
— Карачевский район – 302
— Унечский район – 273
— Сельцо – 242
— Погарский район – 187
— Новозыбков – 186
— Жуковский район – 172
— Стародубский район – 154
— Фокино – 160
— Трубчевский район – 151
— Клинцы – 147
— Климовский район – 142
— Почепский район – 139 (+3)
— Выгоничский район – 127 (+1)
— Мглинский район – 122
— Клетнянский район – 99 (+1)
— Дубровский район – 96
— Навлинский район – 94 (+1)
— Брасовский район – 90
— Комаричский район – 80
— Суражский район – 73
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 47 (+1)
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 37
— Рогнединский район – 23
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 16.
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