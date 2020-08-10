Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 августа 2020 года

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 28 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7650 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у пятерых жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (20), а также в Почепском районе (3).

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3239 (+20)

— Брянский район – 587 (+1)

— Дятьковский район – 418 (+1)

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 242

— Погарский район – 187

— Новозыбков – 186

— Жуковский район – 172

— Стародубский район – 154

— Фокино – 160

— Трубчевский район – 151

— Клинцы – 147

— Климовский район – 142

— Почепский район – 139 (+3)

— Выгоничский район – 127 (+1)

— Мглинский район – 122

— Клетнянский район – 99 (+1)

— Дубровский район – 96

— Навлинский район – 94 (+1)

— Брасовский район – 90

— Комаричский район – 80

— Суражский район – 73

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 47 (+1)

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 37

— Рогнединский район – 23

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 16.

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