Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи в понедельник, 10 августа, зарегистрировали 32 новых заболевших коронавирусом. Общее число брянцев, у которых оказался положительным тест на инфекцию, составило 7622.

За то же время выздоровели 24 человека, сообщают в оперативном штабе. За все время эпидемии с болезнью справились 6265 пациентов. За 24 часа выполнили 1328 тестов на коронавирус.

Около половины заболевших живут в Брянске - 14 человек. В остальных районах области выявили по 1-3 новых случая.

За сутки не зарегистрировали ни одной новой смерти от COVID-19. В регионе за все время посчитали 35 летальных случаев.

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