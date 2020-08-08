Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 августа 2020 года

Больше всего новых эпизодов коронавируса за минувшие сутки зафиксировали в Брянском (6) и Почепском (3) районах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области по состоянию на час ночи 8 августа коронавирус выявили у 7565 человек. За сутки заболели 19 жителей региона. За этот же период выздоровели 27 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. С начала эпидемии диагноз COVID-19 сняли у 6217 пациентов. От болезни скончались 35 человек.

Больше всего новых эпизодов коронавируса за минувшие сутки зафиксировали в Брянском (6) и Почепском (3) районах. По два новых случая выявили в Фокино, в Жуковском, Трубчевском и Выгоничском районах. По одному заболевшему обнаружили в Брянске и в Дубровском районе.

При этом областной центр сохраняет лидерство по общему числу заболевших. На данный момент в Брянске известно о 3192 случаях COVID-19.

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 7 августа он равен 0,86. Днем ранее этот показатель составлял 0,93. В течение дня в медицинских учреждениях провели 965 тестов на COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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