В Брянске изымут участки для строительства автомобильной трассы

В Брянске в соответствии с генеральным планом города продолжается строительство магистрали городского значения, которая свяжет Володарский и Фокинский районы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске изымут участки для строительства автомобильной дороги. Мэрия ищет собственников участков, расположенных на территории будущей трассы Брянск-1 – Брянск-2, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянске в соответствии с генеральным планом города продолжается строительство магистрали городского значения, которая свяжет Володарский и Фокинский районы. Новая трасса будет проходить, в том числе, и по частным участкам, которые подлежат изъятию для муниципальных нужд города Брянска.

Мэрия обращается к гражданам, чьи участки находятся в строительной зоне, до 6 октября 2020 года подать заявление об учете прав на землю и иные объекты недвижимости. Информацию об изъятии можно получить в управлении имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу 241002, город Брянск, проспект Ленина, дом №35. Телефоны: (4832) 66-38-91, 74-62-20, e-mail: pro32e@yandex.ru.

Чтобы ознакомиться с проектом межевания, в соответствии с которым будут образованы подлежащие изъятию земельные участки, граждане могут до 6 октября 2020 года обратиться в управление по строительству и развитию территории города Брянска по адресу: 241050, город Брянск, проспект Ленина, дом №28. Телефон: (4832) 40-00-20, e-mail: bryansk-mail@mail.ru.

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