«Ростелеком» подключил видеоаналитику для девяти торговых центров в Брянске и Брянской области

Фото: «Ростелеком».

«Ростелеком» в Брянске и Брянской области развернул видеонаблюдение с видеоаналитикой в помещениях торговых центров, находящихся в управлении ООО «Аренда-Трейд». Цифровой провайдер установил 23 IP-видеокамеры в холлах, проходных зонах и входах в здания, осуществил монтаж кабельной сети и настройку сервиса. С помощью видеокамер система ведет подсчет посетителей, а также контролирует присутствие сотрудников на рабочих местах. На основе анализа видеопотока формируется статистика, необходимая для решения бизнес-задач. Стабильность работоспособности сервиса на объектах обеспечивается оптикой «Ростелекома».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Видеоаналитика “Ростелекома” помогает повысить эффективность бизнеса. Для ООО “Аренда-Трейд” мы подключили сервис, который считает количество посетителей и помогает спрогнозировать пиковую проходимость. Система считает всех попавших в поле деятельности видеокамер и формирует отчет с количеством посетителей в разбивке по дням и часам. Зная время наибольшего наплыва посетителей можно открыть дополнительную кассу и управлять очередью или усилить меры безопасности. Вообще функциональные возможности нашей видеоаналитики гораздо шире. Сервис может проанализировать потоки людей и составить тепловую карту, чтобы узнать наиболее посещаемые места. А распознав лица и пол присутствующих, система сообщит гендерный и возрастной состав посетителей».

Терешонков Виталий Владимирович, директор ООО «Аренда-Трейд»:

«Нам важно понимать, когда и сколько людей приходят в наши торговые центры. Для решения задачи мы выбрали “Ростелеком” потому, что нам предложили подключить умное видеонаблюдение, а не простую запись изображения в облако или на сервер. Сейчас провайдер помогает нам анализировать количество посетителей, но мы присматриваемся и к другим возможностям сервиса. Важно отметить, что просмотр и управление услугой осуществляется через веб-сервис или в мобильном приложении, везде, где есть интернет, это очень удобно. Мы продолжим сотрудничество с компанией и на других объектах».

В зависимости от задач бизнеса, видеоаналитика поможет эффективнее обеспечивать охрану и безопасность, контролировать соблюдение технологических процессов или результативнее проводить маркетинговые акции. Модули сервиса распознают события в кадре и систематизируют их в зависимости от задач. Сервисы с видеоаналитикой могут быть полезны как в розничной торговле, промышленности, банковском деле, так и в сферах ЖКХ и медицины. Система контролирует предметы, случайно или умышленно забытые кем-то из посетителей. Видеозаписи и аналитические данные хранятся в облаке провайдера и надежно защищены по всем правилам информационной безопасности.

Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.