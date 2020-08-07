Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 августа 2020 года

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянском (6) и Почепском (3) районах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 19 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7565 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 27 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянском (6) и Почепском (3) районах. По два новых случая выявили в Фокино, в Жуковском, Трубчевском и Выгоничском районах. По одному заболевшему обнаружили в Брянске и в Дубровском районе.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3192 (+1)
— Брянский район – 584 (+6)
— Дятьковский район – 417
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272
— Сельцо – 242
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 185
— Жуковский район – 170 (+2)
— Стародубский район – 154
— Фокино – 157 (+2)
— Клинцы – 145
— Климовский район – 141
— Трубчевский район – 147 (+2)
— Почепский район – 136 (+3)
— Мглинский район – 122
— Выгоничский район – 125 (+2)
— Клетнянский район – 98
— Навлинский район – 93
— Дубровский район – 95 (+1)
— Брасовский район – 89
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 73
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 46
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 37
— Рогнединский район – 23
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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