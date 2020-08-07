Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 августа 2020 года

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянском (6) и Почепском (3) районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 19 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7565 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 27 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянском (6) и Почепском (3) районах. По два новых случая выявили в Фокино, в Жуковском, Трубчевском и Выгоничском районах. По одному заболевшему обнаружили в Брянске и в Дубровском районе.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3192 (+1)

— Брянский район – 584 (+6)

— Дятьковский район – 417

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 242

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 185

— Жуковский район – 170 (+2)

— Стародубский район – 154

— Фокино – 157 (+2)

— Клинцы – 145

— Климовский район – 141

— Трубчевский район – 147 (+2)

— Почепский район – 136 (+3)

— Мглинский район – 122

— Выгоничский район – 125 (+2)

— Клетнянский район – 98

— Навлинский район – 93

— Дубровский район – 95 (+1)

— Брасовский район – 89

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 73

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 46

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 37

— Рогнединский район – 23

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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