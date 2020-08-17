Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 августа 2020 года

За сутки в Брянской области зафиксировали 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Брянской области зафиксировали 25 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии составило 7830. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (на 0,09). Его обновленная величина равна 1,05.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 19 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 6366, это больше 81% от общего числа. Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 35, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске (9). Следом расположился Брянский район с шестью заболевшими. А замкнул эту тройку Трубчевский район, где прибавилось четыре коронавирусных пациента.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1251 тест на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом 50-м случае.

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