Под Брянском установили памятник погибшему во время войны летчику

Фото: vk.com, Роман Трохаев.

Под Брянском на могиле погибшего во время Великой Отечественной войны летчика установили памятник. Этим занялись внучатый племянник героя Михаил Дремов и активисты из поселка Белые Берега. Именно они помогли Михаилу отыскать могилу родственника.

Сам он живет в Хабаровском крае. Он обратился к брянцам за помощью в конце мая. В августе он приехал в Брянскую область, чтобы почтить память деда.

Фото: vk.com, Роман Трохаев.

Старший лейтенант Леонид Соловьев родился в 1917 году в деревне Малое Павлово Нижегородской (Горьковской) области. Он погиб 5 апреля 1943 года в воздушном бою южнее станции Белые Берега.

Самолет красноармейцев подбили фашисты. Летчики совершили вынужденную посадку в брянских лесах. Штурман самолета Пе-2 Леонид Соловьев погиб. Двум другим летчикам, старшему лейтенанту Озеркову и старшине Русанову, удалось выжить. Первого тяжело ранило, позже ему ампутировали ногу. Второй, стрелок-радист, получил легкие ранения.

Старшина Русанов похоронил погибшего товарища и спрятал командира. Неделю он пробирался по лесам к партизанам. Двух выживших летчиков переправили сначала в штаб партизанского отряда, а затем в Москву.

В 1960-х годах командир Озерков приезжал на место падения самолета. Тогда обломки Пе-2 нашли ученики брянской средней школы №41. Но место погребения погибшего летчика Леонида Соловьева долгое время не было известно.

Фото: vk.com, Роман Трохаев.

В субботу, 8 августа, на могилу Соловьева отправились жители Белых Берегов. Они нашли ее в четырех километрах от Осиновых Двориков на месте падения самолета. Теперь на ней установлен гранитный памятник с информацией о летчиках и деревянный крест.

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