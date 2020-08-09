Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 августа 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 32 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7622 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 24 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (14), а также в Трубчевском районе (3). По одному-два случая инфекции выявили в Брянском, Карачевском, Унечском, Погарском, Климовском, Выгоничском, Брасовском, Комаричском районах, а также в Фокине и Клинцах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3219 (+14)

— Брянский район – 586 (+2)

— Дятьковский район – 417

— Карачевский район – 302 (+1)

— Унечский район – 273 (+1)

— Сельцо – 242

— Погарский район – 187 (+1)

— Новозыбков – 186

— Жуковский район – 172

— Стародубский район – 154

— Фокино – 160 (+2)

— Трубчевский район – 151 (+3)

— Клинцы – 147 (+2)

— Климовский район – 142 (+1)

— Почепский район – 136

— Мглинский район – 122

— Выгоничский район – 126 (+1)

— Клетнянский район – 98

— Дубровский район – 96

— Навлинский район – 93

— Брасовский район – 90 (+1)

— Комаричский район – 80 (+2)

— Суражский район – 73

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 46

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 37

— Рогнединский район – 23

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 16.

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