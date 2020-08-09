Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 августа 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 32 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7622 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 24 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (14), а также в Трубчевском районе (3). По одному-два случая инфекции выявили в Брянском, Карачевском, Унечском, Погарском, Климовском, Выгоничском, Брасовском, Комаричском районах, а также в Фокине и Клинцах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3219 (+14)
— Брянский район – 586 (+2)
— Дятьковский район – 417
— Карачевский район – 302 (+1)
— Унечский район – 273 (+1)
— Сельцо – 242
— Погарский район – 187 (+1)
— Новозыбков – 186
— Жуковский район – 172
— Стародубский район – 154
— Фокино – 160 (+2)
— Трубчевский район – 151 (+3)
— Клинцы – 147 (+2)
— Климовский район – 142 (+1)
— Почепский район – 136
— Мглинский район – 122
— Выгоничский район – 126 (+1)
— Клетнянский район – 98
— Дубровский район – 96
— Навлинский район – 93
— Брасовский район – 90 (+1)
— Комаричский район – 80 (+2)
— Суражский район – 73
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 46
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 37
— Рогнединский район – 23
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 16.
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