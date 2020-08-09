В Бежице появится первый в городе индустриальный парк

Фото: vk.com, "ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА БРЯНСКА. Хронограф".

В Бежице собираются построить первый в городе индустриальный парк. Он должен появится на пустующих площадях Брянского машиностроительного завода.

Соглашение о сотрудничестве при создании парка подписали еще на Славянском форуме в прошлом году. На днях брянский губернатор встретился с руководством холдинга, который владеет БМЗ. Они обсудили реализацию проекта по созданию «Бежица Industrial Park».

«Это будет современный инфраструктурный комплекс, совмещающий в себе логистические терминалы, склады, производственные помещения», - написал Александр Богомаз в социальных сетях.

Парк будет пользоваться инфраструктурой завода. Старые цеха на территории снесли. Зато осталось выгодное логистическое расположение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».