Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области число заболевших снижается. По данным на час ночи 9 августа зарегистрировали 25 новых случаев. За то же время выздоровели 24 человека. Коэффициент распространения инфекции меньше единицы.

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в июне. В Брянской области от COVID-19 умерли пять человек. Оперативный штаб сообщал только о трех. А тех, кто умер не от коронавируса, но с подтвержденным диагнозом - 132 пациента. По данным оперштаба на 9 августа, от коронавируса умерли 35 брянцев.

На следующий матч на стадионе "Динамо" вновь пустят тысячу зрителей. Наша команда 12 августа сыграет с "Нижним Новгородом". Это будет третий матч сине-белых в ФНЛ. Два предыдущих они проиграли.

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