Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 августа 2020 года

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 25 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7590 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 24 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (13), а также в Комариком районе (5). По одному-два случая инфекции выявили в Новозыбкове, Жуковском, Трубчевском, Дубровское и Злынковском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3205 (+13)

— Брянский район – 584

— Дятьковский район – 417

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 242

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 186 (+1)

— Жуковский район – 172 (+2)

— Стародубский район – 154

— Фокино – 158 (+1)

— Клинцы – 145

— Климовский район – 141

— Трубчевский район – 148 (+1)

— Почепский район – 136

— Мглинский район – 122

— Выгоничский район – 125

— Клетнянский район – 98

— Дубровский район – 96 (+1)

— Навлинский район – 93

— Брасовский район – 89

— Комаричский район – 78 (+5)

— Суражский район – 73

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 46

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 37

— Рогнединский район – 23

— Злынковский район – 23 (+1)

— Иногородние – 16.

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