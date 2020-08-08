Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 августа 2020 года

Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 25 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7590 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 24 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (13), а также в Комариком районе (5). По одному-два случая инфекции выявили в Новозыбкове, Жуковском, Трубчевском, Дубровское и Злынковском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3205 (+13)
— Брянский район – 584
— Дятьковский район – 417
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272
— Сельцо – 242
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 186 (+1)
— Жуковский район – 172 (+2)
— Стародубский район – 154
— Фокино – 158 (+1)
— Клинцы – 145
— Климовский район – 141
— Трубчевский район – 148 (+1)
— Почепский район – 136
— Мглинский район – 122
— Выгоничский район – 125
— Клетнянский район – 98
— Дубровский район – 96 (+1)
— Навлинский район – 93
— Брасовский район – 89
— Комаричский район – 78 (+5)
— Суражский район – 73
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 46
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 37
— Рогнединский район – 23
— Злынковский район – 23 (+1)
— Иногородние – 16.
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