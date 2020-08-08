В Брянске пройдет 5-часовая экскурсия по партизанским тропам

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске пройдет пятичасовая экскурсия "Первая стоянка бежицких партизан". Она состоится 15 августа. В десять часов утра экскурсовод будет ждать у школы №15 в поселке Радица-Крыловка. Автор экскурсии - историк, член Бежицкого Совета Ветеранов, председатель секции «Партизаны Великой Отечественной войны» Сергей Юрьевич Протопопов.

Участники пройдут по маршруту Радица-Крыловка – Школа №15 – Мемориал – Братская могила партизан – Штабная землянка №1 – Партизанский привал – Радица-Крыловка – Школа №15. И узнают историю формирования бежицкого партизанского отряда, о судьбах партизан, посетят братскую могилу и штабную землянку "Чистенка". Остановятся и на партизанский привал. Это новый маршрут этого сезона, сообщают организаторы в социальных сетях.

Экскурсия будет бесплатной. Ее проводят при поддержке Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области и Брянского областного центра историко-культурного наследия. (16+)

Брянцам напоминают, что при симптомах ОРВИ стоит остаться дома. Во время экскурсии нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Записаться на экскурсию можно здесь.

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