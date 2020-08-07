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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 августа 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 7 августа 2020 года
Марина АнтоноваМаринаАнтонова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области за последние сутки коронавирусом заболели 24 человека. Это меньше, чем в предыдущие дни. Выздоровели за то же время 28 человек. За 24 часа выполнили 1142 теста на инфекцию. Ни одной смерти не зарегистрировали.

Коэффициент распространения коронавируса остается на уровне меньше единицы. Если положительная тенденция продолжится, на следующей неделе будут обсуждать третий этап снятия ограничений.

Информация о грядущем карантине оказалась фейком. Пока в нашем регионе наблюдается положительная тенденция к снижению заболевания. К полной самоизоляции к 20 сентября никто не готовится. Санитарные врачи только предупреждают, что осенью и зимой может начаться эпидемия гриппа. И лучше привиться от этой болезни, чтобы не заполучить две инфекции одновременно.

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картина дняКоронавирус в Брянской области 2020: последние новости