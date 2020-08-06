Игорь Маковский: «Лояльность к клиентам, развитие новых продуктов и услуг – наши ключевые приоритеты!»

Фото: «Россети Центр».

В Белгороде проходят коллегия и стратегическая сессия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Они стали первыми очными мероприятиями в компаниях, которые проводятся после снятия ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. В первой послековидной коллегии принимают участие около 100 человек: руководители исполнительных аппаратов обществ, директора филиалов 20-ти регионов присутствия компаний, а также начальники Цифровых районов электрических сетей. Ведущим стратегической сессии стал известный бизнес-тренер Владимир Соловьев, основатель и управляющий партнер группы компаний EVERYCO.

Фото: «Россети Центр»

«Меньше, чем полгода назад, подводя итоги 2019 года, мы даже не могли представить, с чем нам совсем скоро придётся столкнуться. Однако ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, должны рассматриваться не как причина отклонения от заданных целей, а как возможность для перехода на новый уровень эффективности», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, открывая коллегию.

Руководитель энергокомпаний отметил, что, несмотря на жесткое испытание пандемией, удалось добиться улучшения сразу по ряду ключевых показателей. Максимально сокращены сроки технологического присоединения, выполнен общий показатель по потерям электроэнергии, а также обеспечен полный переход на общение с клиентами в онлайн режим. При этом Игорь Маковский сообщил, что во всех 20 филиалах обществ во втором квартале существенно изменился ландшафт нагрузок, структура полезного отпуска из-за простоя деятельности крупных промышленных предприятий.

«И в этой ситуации мы смогли не только сохранить запланированный положительный финансовый результат, но и даже улучшить его по ряду параметров», - заявил Игорь Маковский.

В своем докладе генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил особое внимание на важность решения трех стратегических задач на период до конца 2020-го и ближайшие годы.

Фото: «Россети Центр»

«Мы должны столь же активно вести работу по снижению потерь электроэнергии в распределительной сети до нормативного уровня 7%, увеличению нетарифной выручки до 11 млрд рублей к 2024 году, а также удвоению производительности труда. Инструментом достижения этих базовых ориентиров должна стать Программа цифровой трансформации, технологии которой позволяют изменить традиционный уклад решения повседневных задач, а также внедрить инструменты для диверсификации бизнеса», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Одной из важных инициатив по увеличению нетарифной выручки в ближайшее время станет создание в компаниях единого центра компетенций в области проектирования, светотехнического аудита и сопровождения энергосервисных контрактов. По словам Игоря Маковского это позволит более активно развивать программы по продвижению дополнительных услуг и сервисов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

«Задавая новые, высокие стандарты лояльности, мы сможем обеспечить эффективную обратную связь как от наших потребителей, так и руководства регионов. В дальнейшем это повлияет на увеличение нетарифной выручки и в целом финансово-экономических показателей компаний», - сообщил Игорь Маковский.

В качестве ключевого инструмента для обеспечения роста производительности труда глава энергокомпаний обозначил необходимость дальнейшей оптимизации бизнес-процессов.

Итогом стратегической сессии при модерации Владимира Соловьева стал набор выводов, инициатив и решений, позволяющих достичь целевых ориентиров, обозначенных в докладе генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

«Организация способна достигать выдающихся результатов тогда, когда у нее есть для этого все составляющие: четкие и понятные каждому цели, мотивированная команда, высокая вовлеченность и причастность к общему делу. Для достижения стратегических целей важно выстраивать отношения не только с внешними, но и с внутренними клиентами, работая с вовлеченностью и потенциалом сотрудников. Этим важнейшим составляющим мы посвятили два дня, в ходе которых удалось сформировать эффективные решения, направленные на развитие данных направлений» - отметил бизнес-тренер Владимир Соловьев.