Заместителем мэра Брянска назначили Марину Холину

В брянской мэрии произошли кадровые перестановки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянской мэрии произошли кадровые перестановки. С 5 августа 2020 года заместителем мэра стала Марина Эргардовна Холина. В ее ведении будут вопросы строительства.

На этом посту она сменила Андрея Абрамова, который занимал должность заместителя главы городской администрации с июля 2018 года, рассказали в пресс-службе брянской мэрии.

Ранее сообщалось, что Андрей Абрамов был уволен по собственному желанию.

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