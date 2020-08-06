Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 августа 2020 года

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 24 брянца. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7546 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 28 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянском районе (14), в Брянске (4) и в Трубчевском районе (3). По одному случаю выявили в Дятьковском, Выгоничском и Дубровском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3191 (+4)

— Брянский район – 578 (+14)

— Дятьковский район – 417 (+1)

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 242

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 185

— Жуковский район – 168

— Стародубский район – 154

— Фокино – 155

— Клинцы – 145

— Климовский район – 141

— Трубчевский район – 145 (+3)

— Почепский район – 133

— Мглинский район – 122

— Выгоничский район – 123 (+1)

— Клетнянский район – 98

— Навлинский район – 93

— Дубровский район – 94 (+1)

— Брасовский район – 89

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 73

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 46

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 37

— Рогнединский район – 23

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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