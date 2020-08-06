Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 августа 2020 года

Карта распространения коронавируса в Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 24 брянца. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7546 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 28 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных не изменилось. С начала эпидемии в регионе скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянском районе (14), в Брянске (4) и в Трубчевском районе (3). По одному случаю выявили в Дятьковском, Выгоничском и Дубровском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3191 (+4)
— Брянский район – 578 (+14)
— Дятьковский район – 417 (+1)
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272
— Сельцо – 242
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 185
— Жуковский район – 168
— Стародубский район – 154
— Фокино – 155
— Клинцы – 145
— Климовский район – 141
— Трубчевский район – 145 (+3)
— Почепский район – 133
— Мглинский район – 122
— Выгоничский район – 123 (+1)
— Клетнянский район – 98
— Навлинский район – 93
— Дубровский район – 94 (+1)
— Брасовский район – 89
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 73
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 46
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 37
— Рогнединский район – 23
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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