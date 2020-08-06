Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 августа 2020 года

Больше всего заболевших выявили, как и прежде, в Брянске - 15 случаев. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 6 августа коронавирус подтвердили у 32 пациентов. За то же время выздоровели 38 человек. Новых смертей не выявили. За сутки выполнили 650 тестов на новую инфекцию.

В целом с начала эпидемии в регионе заболели 7522 человека, выздоровели – 6162. Скончались 35 жителей области.

Больше всего заболевших выявили, как и прежде, в Брянске - 15 случаев. В целом в областном центре зафиксировали 3187 эпизодов заболевания.

За минувшие сутки также обнаружили по три новых случая инфекции в Жуковском и Комаричском районах.

В Брянской области на час ночи 6 августа коронавирус подтвердили у 32 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновились данные по коэффициенту распространения коронавируса. Второй день его значение меньше единицы. На данный момент этот показатель равен 0,95, накануне был 0,96.

Появились данные, что сразу 12 человек из одного брянского села заболели коронавирусом и пневмонией. Речь идет о новозыбковском селе Верещаки. Медики опровергли информацию о карантине, введенном в населенном пункте.

- Новая коронавирусная инфекция подтверждена только у двоих, один из пациентов находится в госпитале, - рассказал исполняющий обязанности главного врача Новозыбковской районной больницы Юрий Бондаренко сайту "Новозыбков.SU". - У остальных 10 человек выявлены пневмонии, при этом анализ не показал наличие вируса COVID-19.

На юго-западе Брянской области в 3,5 раза уменьшилось число обращений к медикам по поводу заболеваний легких. Новозыбковская больница принимает пациентов с подозрением на коронавирус из девяти ближайших районов.

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