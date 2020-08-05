Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за II квартал и I полугодие 2020 года

Фото: ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2020 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.

В соответствии с учетной политикой группы приобретение Tele2 Россия учтено по методу объединения бизнеса под общим контролем. В соответствии с данным методом объединение бизнеса, возникающее от передачи доли в компаниях, находящихся под контролем акционеров, контролирующих группу, учитывается, как если бы такое объединение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или, если позднее, с момента, на который был установлен общий контроль; для этой цели сравнительная информация пересматривается. Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 год были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 Россия таким образом, как если бы приобретение Tele2 Россия было завершено 1 января 2019 г.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ IIОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ II КВАРТАЛА 2020 г.

· Консолидированная выручка выросла на 13% год к году.

· Выручка мобильного бизнеса — на 16% год к году.

· Выручка от цифровых сервисов — на 68% год к году.

· OIBDA — на 15%.

· Чистая прибыль — на 32% год к году.

· Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 24,7 млрд руб. (19,4% от выручки) против 18,3 млрд руб. (16,2% от выручки) за аналогичный период прошлого года.

· FCF составил (8,8) млрд руб. против 14,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.

· Чистый долг увеличился на 22% с начала года и составил 407,1 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ IIII КВАРТАЛА 2020 Г.КВАРТАЛА 2020 Г.

· Выручка по сравнению с II кварталом 2019 г. выросла на 13% до 127,3 млрд руб.

· Показатель OIBDA вырос на 15% до 48,8 млрд руб.

· Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,8 п. п. до 38,3%.

· Чистая прибыль выросла на 32 % до 7,7 млрд руб.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ II ПОЛУГОДИЯ 2020 Г.ПОЛУГОДИЯ 2020 Г.

· Выручка по сравнению с I полугодием 2019 года выросла на 11% до 248,9 млрд руб.

· Показатель OIBDA вырос на 14% до 95,9 млрд руб.

· Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,5%.

· Чистая прибыль выросла на 14 % до 15,4 млрд руб.

· Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 46,7 млрд руб. (18,7% от выручки) против 44,0 млрд руб. (19,7% от выручки) за I полугодие 2019 года.

· FCF составил (14,8) млрд руб. против (0,9) млрд руб. за I полугодие 2019 года.

· Чистый долг увеличился на 22% с начала года и составил 407,1 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский:

«Сильные финансовые и операционные результаты второго квартала текущего года свидетельствуют о том, что компания успешно прошла сложные месяцы весны и начала лета — периода, когда люди и бизнес столкнулись с беспрецедентными вызовами, связанными с карантинными мероприятиями, повсеместным переходом в онлайн и высоким уровнем неопределенности в сфере экономики. Цифровая трансформация “Ростелекома” и ставка на цифровые услуги и решения, ставшие основой нашего бизнеса, обеспечили устойчивость и значительный потенциал развития выбранной бизнес-модели в текущих условиях. Безусловно своевременной стала консолидация мобильного бизнеса Tele2 Россия, благодаря которой мы стали по-настоящему интегрированным цифровым провайдером. Объединение не только увеличило уникальный портфель бизнесов, собранных в группе компаний “Ростелеком”, но и дало широкие возможности для разработки и предложения новых цифровых сервисов и решений. Важным достижением большого коллектива компании считаю рост выручки, OIBDA и чистой прибыли во втором квартале текущего года на 13%, 15% и 32% соответственно. Мы наблюдаем осторожную активизацию экономической деятельности наших корпоративных клиентов и желаем им полного восстановления и перехода к росту в ближайшие кварталы. До конца текущего года мы планируем представить обновленную стратегию развития компании, в которой будут скорректированы цели с учетом консолидации 100% долей Tele2 Россия и определены новые инициативы, способные создать дополнительную стоимость акционерам».

Первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко:

«Во втором квартале рост нашего бизнеса ускорился до 13%. Выручка прирастает двухзначными темпами благодаря расширению мобильного сегмента и стремительному росту доходов от цифровых сервисов. Некоторые из них, такие, как сервисы информационной безопасности, продолжают демонстрировать экспоненциальный рост: за отчетный квартал доходы по этому направлению выросли в 2,5 раза, в том числе за счет активного развития массовых сервисов кибербезопасности. Значительным спросом пользуются наши облачные сервисы, услуги дата-центров, смарт-решения в сфере управления городской инфраструктурой и цифрового государства. Растет популярность семейства цифровых сервисов “Ростелеком. Ключ” и конвергентных пакетов. За внушительным ростом стоит упорный труд нашей профессиональной команды и доверие клиентов. Оно связано, прежде всего, с тем, как быстро компания умеет адаптироваться к изменению потребностей клиентов, своевременно предлагая удобные и эффективные сервисы. За последние месяцы нам удалось поддержать наших клиентов, изменив условия предоставления услуг в рамках текущих контрактов, и создав новые востребованные цифровые сервисы. Мы разработали продукт по дистанционному контролю за температурой сотрудников на основе тепловизоров, включающий оборудование, программное обеспечение и возможности интеграции с корпоративными системами заказчика. Этим сервисом уже воспользовался ряд крупных компаний, таких как “АЛРОСА”, “ЛУКОЙЛ” и другие. Еще одно уникальное цифровое решение, которое мы недавно предложили рынку, — продукт на основе алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта для ретейла под названием Retail Hub. С его помощью торговые сети могут управлять сменой информации на электронных дисплеях и в режиме онлайн фокусировать внимание покупателей на нужных товарах, расширяя ассортимент покупок и увеличивая средний чек. Коллеги из Tele2 также предоставили своим пользователям широкую линейку удобных дистанционных услуг и удаленных способов подключения к ним. Наша главная задача состоит в том, чтобы и в дальнейшем быть рядом с клиентом, оставаться его надежным и доверенным партнером во всем, что касается цифрового настоящего и будущего».

Старший вице-президент — финансовый директор Сергей Анохин:

«Мы уверенно прошли первую половину текущего года с точки финансовых показателей и реализации намеченных планов. Однако несмотря на заметное смягчение карантинных ограничений и первые признаки восстановления экономической активности, сохраняется значительная неопределенность в отношении дальнейшего развития пандемии и динамики макроэкономических показателей. Исходя из этого менеджмент придерживается консервативного взгляда на прогноз в части темпов роста за 2020 год, ожидая увеличения консолидированной выручки не менее чем на 5%, увеличения OIBDA не менее чем на 5%; СAPEX в пределах 100-110 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм)».

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