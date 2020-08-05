2020-08-05T14:32:27+03:00
Общество

В Брянске 234 обманутых дольщиков получат квартиры

Долгожданное новоселье отпразднуют жильцы дома на улице Степной
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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240-квартирный 16-этажный дом на улице Степной должны были сдать еще в июле 2017 года.240-квартирный 16-этажный дом на улице Степной должны были сдать еще в июле 2017 года.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске 234 обманутых дольщиков до конца 2020 года получат свои квартиры. Долгожданное новоселье отпразднуют жильцы дома на улице Степной. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

240-квартирный 16-этажный дом на улице Степной должны были сдать еще в июле 2017 года. Дважды эту дату переносили. Позднее застройщика ООО «БрянскСтройРазвитие» признали банкротом.

Общая сумма, собранная жильцами на строительство дома, превысила 256 миллионов рублей. В настоящее время расследуют уголовное дело из-за хищения руководством фирмы средств дольщиков.

Напомним, в Брянске в феврале заселили дом по улице Желябова, где ранее с такой же проблемой столкнулись 213 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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