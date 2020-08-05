Последний путь домой

Отряды поискового объединения «Брянский фронт» давно работают в лесах и болотах вблизи калужского села Букань. Там, где сегодня проходит граница Брянской и Калужской областей, в 1942-43 годах пролегала линия фронта. Она менялась почти ежедневно, маленькие деревушки переходили из рук в руки — настолько ожесточенными были бои между отборными дивизиями вермахта и частями Красной Армии, понесшими огромные потери в битве под Москвой.

В братской могиле в селе Букань сейчас похоронены около восьми тысяч советских солдат и офицеров. В лесах и болотах вокруг, в обвалившихся от времени окопах и блиндажах - еще, вероятно, тысячи неизвестных жертв Великой Отечественной войны. Земля буквально нашпигована осколками, снарядами и минами.

Итог ежегодной Вахты Памяти здесь: каждую осень - новая братская могила на воинском мемориале в Букани. 489 солдат, 1456 солдат... Еще долго здесь работать поисковым отрядам, на страшном, как его называли бойцы, "поле смерти" второй мировой.

Большинство погибших хоронят безымянными. Через 75 лет после войны большая редкость, чтобы записка из солдатского медальона сохранилась, и её можно было прочитать. - Но иногда чудо происходит, - говорит руководитель поискового объединения «Брянский фронт» Максим Волков. - Поисковики Алексей Цыганок из отряда «Боевое Братство» и Игорь Петров из отряда «Транснефть - Дружба» обнаружили останки бойца Красной Армии. Там же были найдены пробитая каска, саперная лопатка, противогаз, котелок, патроны, фрагменты одежды и амуниции. Важной находкой стал бакелитовый солдатский медальон с запиской.

Капсулу медальона вскрывал в лаборатории поискового отряда «Поиск – Почеп» его командир Михаил Кашликов, который и установил имя красноармейца. Алексей Андреевич Ененков 1923 года рождения призван в армию Мичуринским райвоенкоматом в Тамбовской области. В адресе семьи был указан один человек, вероятнее всего, отец - Ененков Андрей Михайлович. Согласно базе данных Минобороны России, красноармеец Ененков числился пропавшим без вести 19 июля 1942 года».

Но в селе Заворонежское, откуда уходил на фронт Алексей Ененков, родственников красноармейца не нашли. Тогда работники «Транснефть - Дружбы» попросили тамбовских журналистов разместить информацию о находке поисковиков «Брянского фронта» в региональных интернет-газетах, в социальных сетях. Оказалось, что родственники живут недалеко от села — в городе Мичуринске. Там располагается и районное управление АО «Транснефть-Дружба», сотрудники которого вместе с местными властями начали подготовку к захоронению красноармейца Ененкова на его малой родине.

Траурный митинг в родном селе. Фото: АО "Транснефть-Дружба".

В последних числах июля межрегиональная акция "Последний путь домой" началась у памятника вблизи нефтеперекачивающей станции "Аксинино" в Карачевском районе Брянской области. Работники «Транснефть–Дружбы», члены поискового объединения "Брянский фронт", молодежь из общественной организации "Волонтерская рота "Боевого братства" собрались здесь, чтобы проводить в последний путь красноармейца Алексея Ененкова. На траурном митинге заместитель генерального директора АО "Транснефть-Дружба" Константин Кондрашов сказал: "Алексей Ененков шёл с боями на запад. Сегодня мы провожаем его в последний путь, обратно, домой… Красноармеец Ененков воевал всего полгода. К сожалению, у него была короткая жизнь. Но мы уверены, что о нём будут помнить наши дети и внуки. Подвиг советских солдат не забудут никогда. Вечная память героям, защитившим нашу свободу, нашу Родину!"

На могилу легли цветы и венки от нефтепроводчиков. Фото: АО "Транснефть-Дружба".

В последний путь солдата провожали работники «Транснефть - Дружбы» из Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей. На траурный митинг в селе Заворонежское местные жители принесли портреты своих родственников, погибших в годы войны. Многие женщины плакали.

Международный проект «От общей победы - к общему миру», который реализует Всероссийская организация «Боевое братство» вместе с «Юнармией», изменил маршрут автопробега «Владивосток-Москва», чтобы в этот день участвовать в похоронах красноармейца Ененкова. - Взаимодействие с «Транснефтью» позволило вернуть на малую родину и достойно проводить воина Красной Армии. Очень важно, что личные вещи красноармейца передали его внукам и правнукам, которые поблагодарили поисковиков за огромную проделанную работу», - сказал на траурном митинге заместитель председателя «Боевого братства» Виктор Кауров.

Родственникам красноармейца вручили его личные вещи. Фото: АО "Транснефть-Дружба".

Молодые специалисты АО «Транснефть - Дружба» со своими ровесниками из «Волонтерской роты «Боевого братства» и жителями села Заворонежское развернули крупномасштабные Георгиевскую ленту и знамя Победы. Прогремели залпы прощального салюта, на могилу красноармейца Ененкова возложили цветы и венки.