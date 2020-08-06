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Баллы за ЕГЭ брянских выпускников оказались выше общероссийских

Ниже показатели только за английский язык
Марина АнтоноваМаринаАнтонова
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Брянские школьники не дотянули только английский язык.

Брянские школьники не дотянули только английский язык.

Фото: Андрей КАРА

Баллы брянских выпускников за ЕГЭ оказались выше общероссийских. В стране подвели предварительные итоги экзаменов.

Лучше всего брянские школьники сдали историю: 59,4 средний бал против 51,7 общероссийского. Больше на шесть баллов получили брянцы по обществознанию и профильной математике. Средний балл по русскому языку в Брянской области - 71,8, а по всей стране - 69,3.

Исключением стал английский язык, сообщает "Брянский рабочий". Тут наши выпускники не дотянули до общероссийских показателей. В регионе средний балл - 70,2, а в России - 70,9.

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