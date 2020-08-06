Фото: Управление лесами Брянской области.
В Брянской области открыли первый в России памятник лесникам-партизанам. Монумент появился на территории Учебно-опытного лесничества под Брянском. Торжественное открытие состоялось в среду, 5 августа, сообщают в пресс-службе Управления лесами в Брянской области.
Прототипом для собирательного образа лесников-партизан стал наш земляк Дмитрий Уваренков. На церемонию приехали родственники героя - внук Андрей Уваренков и правнучка Ольга Уваренкова. На открытии присутствовал ветеран партизанского движения на Брянщине, заслуженный лесовод РСФСР Михаил Муратов, а также многие официальные лица.
На открытии присутствовал ветеран партизанского движения на Брянщине, заслуженный лесовод РСФСР Михаил Муратов. Фото: Управление лесами Брянской области.
Партизанские силы нашего края базировались в обширных лесах. А бойцы, которые до войны работали лесниками, благодаря знанию местности, играли важную роль в партизанских отрядах.
Памятник открыли в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По православному обычаю, новый мемориал освятил насельник Свенского монастыря игумен Глеб.
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