В Брянске в 2020 году по инициативе жителей отремонтируют 13 объектов

В Брянске в 2020 году по программе инициативного бюджетирования отремонтируют 13 объектов во всех районах города на общую сумму 21 миллион рублей. В настоящее время документация по нескольким объектам находится на государственной экспертизе, остальные территории готовятся к благоустройству.

В 2019 году по программе инициативного бюджетирования отремонтировали 14 зон отдыха, в том числе пляж у железнодорожного вокзала Брянск-1. Здесь выровняли территорию, подсыпали песок, сделали спортивные площадки. Организовали навесы от солнца, раздевалки, провели общее благоустройство.

В этом году в программу благоустройства включили следующие локальные общественные пространства, предложенные жителями областного центра:

— Аллея Славы и Памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Дворца культуры по улице Ленина, дом №17 в поселке Белые Берега.

— переход между домом №122 по улице Верхняя Лубянка и улице 2-я Садовая, переход между домами улицы Некрасова, дом №20 и улица 1-я Садовая, дом №17а в Советском районе.

— территория спортивно-игровой площадки на переулке Неженский Фокинского района города Брянска.

— обустройство детской площадки по улице Центральной в поселке Большое Полпино.

— территория в сквере имени Камозина на улице Майской Стачки и Комсомольской Бежицкого района (под расположение памятного мемориала «Героям-летчикам земли Брянской»).

— территория у ДК ВОС (улица Ямская, дом №19 и дом №23) в Советском районе.

— спортивная площадка около дома №4 по улице Ильича в поселке Бордовичи.

— установка системы видеонаблюдения на территории ТОС «Левобережный» по улице Владимирской и улице Харьковской в Бежицком районе.

— территория массового отдыха за ГДК имени Горького в Володарском районе.

— территория здания у ГДК имени Медведева в Бежицком районе.

— территория объекта культурного наследия «Памятник трем Героям Советского Союза Владимиру Рябку, Валентине Сафроновой, Игорю Кустову» в Фокинском районе.

— обустройство детской спортивной площадки на территории около школы №42 в Володарском районе.

— уличная сценическая площадка ДК поселка Октябрьский.

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